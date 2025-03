Na ulice stolicy Rumunii wyszli zwolennicy skrajnie prawicowego i prorosyjskiego Calina Georgescu. To reakcja na decyzję Centralnego Biura Wyborczego, które ogłosiło, że nie dopuści polityka do startu w powtórzonych wyborach prezydenckich. W pierwotnym terminie, jesienią zeszłego roku, Georgescu w pierwszej turze zdobył najwięcej głosów. Potem głosowanie zostało unieważnione, gdy służby wykryły rosyjską ingerencję w kampanię wyborczą. Polityk zapowiada, że nie wycofa się z walki o władzę.

Próbowali przerwać kordon policji i wedrzeć się do budynku Centralnego Biura Wyborczego. "Ostatecznością jest kolejna rewolucja!" - skandowało wielu protestujących, którzy zebrali się w Bukareszcie. W kierunku służb poleciały butelki, kamienie i petardy. Policja do rozproszenia demonstrantów musiała użyć gazu łzawiącego.

"To bezpośredni cios w serce demokracji na całym świecie! Mam jedną wiadomość! Jeśli demokracja w Rumunii upadnie, upadnie cały demokratyczny świat! To dopiero początek. To takie proste! Europa jest teraz dyktaturą, Rumunia jest we władzy tyranii!" - czytamy we wpisie Calina Georgescu, byłego kandydata na prezydenta Rumunii.