Pierwsze posiedzenie nowego Bundestagu. AfD się skarży

Ruszył nowy niemiecki parlament ze skrajną prawicą jako drugą siłą polityczną. AfD nadal w Bundestagu pozostaje izolowane, ale teraz broni się, odwołując do standardów demokratycznych. Skrajnej prawicy mocno zależy na zdobyciu miejsca w parlamentarnym gremium kontrolnym, które monitoruje niemieckie służby wywiadowcze.

- Kiedy odmawiacie nam naszych praw, to nie przynosi wam to żadnego pożytku. Większość wyborców już dawno ma dość tego lewicowo-zielonego kartelu. AfD podwoiła swoją liczebność w Bundestagu. Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Wasze sztuczki nie powstrzymają naszego wzrostu - mówił podczas posiedzenia Bernd Baumann, sekretarz klubu poselskiego AfD.

Domagają się ważnych stanowisk

AfD oburzyło między innymi to, że jej poseł, Alexander Gauland, nie został honorowym przewodniczącym otwierającym pierwsze posiedzenie Bundestagu. Gauland to persona non grata, bo w przeszłości wielokrotnie wybielał zbrodnie III Rzeszy. W 2021 roku obwinił Polskę o wybuch II wojny światowej.