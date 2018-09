"Nie będziemy w Unii Europejskiej, jeżeli sądownictwo będzie partyjne"

Zakończyło się przesłuchanie kobiety, która zarzuca kandydatowi do Sądu Najwyższego USA napaść seksualną. Brett Kavanaugh został nominowany na to stanowisko przez Donalda Trumpa, ale powołanie go do Sądu Najwyższego wymaga zatwierdzenia przez Senat. Zeznania Christine Ford są więc kluczowe. Dotyczą czasów licealnych. Pijany Kavanaugh miał wtedy rzucić ją na łóżko i próbować rozebrać. 51-letnia dzisiaj Christine Ford jest jedną z trzech kobiet, które zarzucają molestowanie kandydatowi do Sądu Najwyższego. Materiał "Faktów o Świecie TVN24 BiS.

