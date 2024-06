Decyzja o tym, co dalej z ustawą o powrocie niedziel handlowych, została przesunięta o dwa tygodnie. Nieoficjalnie wiadomo, że Sejm chce poczekać na nowych koalicyjnych posłów, którzy zastąpią wybranych europosłów. 13 nowych posłów - 11 z Koalicji Obywatelskiej i dwóch z Trzeciej Drogi - może zdecydować o dalszych losach projektu. A chodzi o proste głosowanie - czy skierować projekt autorstwa Polski 2050 do dalszych prac w komisji, czy go odrzucić, jak chce koalicyjna Lewica. - Nie popieramy tego pomysł, więc nie wiem, czemu mielibyśmy nad nim dalej pracować - mówi o projekcie Polski 2050 Dorota Olko, posłana Lewicy. Projekt jest poselski, zgłosił go koalicjant - Polska 2050. Skierowanie projektu do komisji popiera Koalicja Obywatelska i PSL. - Jeżeli byłyby dwie niedziele, za które byłoby 200, a może 250 procent płacone w porównaniu do zwykłych dni, to taki projekt warto rozważyć - deklaruje Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.