Zgłosiły nadużycia ordynatora, twierdzą, że spotkał je odwet. "Nie mamy do kogo się zwrócić po pomoc"

Na szczęście żyjemy w państwie prawa. Jeżeli ktoś pieniądze, najzwyczajniej mówiąc, ukradł, to oczywiście istnieją narzędzia, żeby je odzyskać. Jeżeli instytucja wydała środki niezgodnie z przeznaczeniem, a są beneficjenci tych środków, to również wobec nich, o ile oczywiście złamali prawo, można domagać się zwrotu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister finansów Andrzej Domański. Odniósł się do wydatków ze środków publicznych, które budzą wątpliwości i wymagają zbadania, oszacowanych przez obecny rząd na 100 miliardów złotych.