Tysiące ludzi wyszło na ulice w wielu angielskich miastach. "Nie pozwolimy tu maszerować skrajnej prawicy"

Lekarze nie mają wątpliwości, że profilaktyka to klucz do zdrowia. Wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Tak było w przypadku dwóch pacjentek. U jednej z nich w lutym zdiagnozowano guza jajnika, który w ciągu pół roku urósł do blisko 80 centymetrów, a kiedy został wycięty - ważył 30 kilogramów. Druga z pacjentek przeszła zabieg endoskopowego usunięcia złośliwego guza piersi. Był to pierwszy taki zabieg w Polsce.