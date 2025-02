Trump poświęcił Macronowi kilka godzin, nie kilka minut. "Duda nie był na wizycie, tylko był w poczekalni"

Prezydent Francji Emmanuel Macron nie musiał czekać godzinę na spotkanie z Donaldem Trumpem. To Donald Trump jako gospodarz czekał na niego i na oficjalne rozpoczęcie wizyty.

Andrzej Duda czekał godzinę, albo i dłużej - to czekanie pokazywała medialna przybudówka PiS-u. Zapowiadała godzinne spotkanie, a po ośmiu minutach od tej swojej zapowiedzi ogłosiła koniec spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Marcin Mastalerek ogłosił wielki sukces po tym krótkim spotkaniu na zapleczu konferencji konserwatystów.

- Nie było żadnego, powtarzam, żadnego prezydenta Polski, o którym prezydent Ameryki by mówił, że jest jego przyjacielem, że jest fantastyczny, i tak dalej, i tak dalej - skomentował Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta.

Trump o Dudzie: To fantastyczny facet. Polska to wspaniały przyjaciel

Jedno spotkanie trwało do 10 minut, drugie - kilka godzin

- Poświęca prezydentowi Francji prezydent Stanów Zjednoczonych sześć godzin, a prezydentowi Polski sześć minut. To nie uchodzi - wskazał Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej.

Polski prezydent był wywoływany przez Donalda Trumpa. W czasie przemówienia dłuższego - i to kilka razy - od ich rozmowy. Andrzej Duda oklaskiwał przemówienie, w którym znalazły się i takie słowa o Joe Bidenie: - Wszystko, czego się dotknął, zmieniało się w gówno - stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Duda oklaskiwał Trumpa, Macron nie bał się reagować

Z kolei prezydent Francji przemawiał do Amerykanów i świata - i nie bał się reagować, gdy Donald Trump mówił nieprawdę o tym, że pomoc finansową Europy dla Ukrainy stanowią pożyczki. - Nie. Właściwie, szczerze mówiąc, opłaciliśmy 60 procent całkowitego zaangażowania (świata w pomoc Ukrainie - red.). Były to pożyczki, dotacje i gwarancje. Przekazaliśmy realne pieniądze, żeby to było jasne - przerwał mu prezydent Francji.