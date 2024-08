Szczepionki przeciwko krztuścowi zniknęły z aptek błyskawicznie. Tę falę zachorowań trudno kontrolować

Trudno ją dostać w aptekach, kosztuje 200 złotych i jest refundowana tylko dla dzieci. Nic dziwnego, że szczepienia na krztusiec nie są powszechne. Dane o zachorowaniach na tę groźną chorobę są dramatyczne. We wrześniu dzieci pójdą do szkoły - epidemia może przyspieszyć.

To nagłe zainteresowanie pacjentów ma swoje odzwierciedlenie w liczbach. Zdiagnozowanych przypadków krztuśca systematycznie przybywa od czterech lat, ale do 15 sierpnia, w porównaniu z całym poprzednim rokiem, ich liczba już wzrosła jedenastokrotnie.

Co do zasady krztusiec to choroba wieku dziecięcego, ale teraz prawie połowa zachorowań dotyczy dorosłych, u których odporność po szczepieniu z dzieciństwa wygasła.