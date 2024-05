Rząd się zmienił, a NFZ wciąż ściga lekarzy za recepty na nierefundowane mleko dla chorych dzieci

Zmiana władzy w tym przypadku niczego nie zmieniła. Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż ściga lekarzy za recepty na nierefundowane mleko. Dla chorych dzieci było jedyną szansą, środkiem ratującym życie, co potwierdzają kolejne ekspertyzy. Urzędnicy jednak trwają przy swoim. Żądana kwota to łącznie siedem milionów złotych.

Doktor Jolanta Tyczyńska, neonatolożka, za to, że kilka lat temu uratowała życie wielu dzieciom, między innymi podając im mleko, które okazało się nierefundowane, teraz musi zapłacić niemal 200 tysięcy złotych kary.

- Miałam właśnie nadzieję, że jak się zmieni ekipa rządząca, to nastanie sprawiedliwość, ale oznacza to, że chyba sprawiedliwość nie dotyczy nas lekarzy, bo chodzi nie tylko o mnie, tu chodzi o innych również. Ja mam najwyższą karę - twierdzi Jolanta Tyczyńska, pediatra i alergolożka.

Wszyscy eksperci twierdzą, że lekarze postąpili właściwie

- Dla mnie sytuacja niezrozumiała zupełnie. Przypominam, że zarówno towarzystwa poparły działania lekarzy, no jak i w końcu nasz konsultant krajowy, jak i przede wszystkim grupa ekspertów - podkreśla dr hab. Andrea Horvath-Stolarczyk, pediatrka i gastroenterolożka.

Ministra zdrowia nie chciała się w tej sprawie wypowiedzieć. Odesłała nas do Narodowego Funduszu Zdrowia, a tam urzędnicy bezradnie rozkładają ręce, twierdząc, że oni tylko realizują przepisy. - Ponieważ w tych przypadkach przepisy są jednoznacznie sformułowane, Narodowy Fundusz Zdrowia musi dochodzić takich roszczeń - przekazuje Miłosz Anczakowski, zastępca prezesa NFZ do spraw służb mundurowych.

Czy NFZ nadużywa prawa wobec lekarzy?

To już odbija się niekorzystnie na chorych dzieciach. Niektórzy lekarze wypisują im teraz recepty pełnopłatne na wszelki wypadek. - Odmawiają tego wypisywania, mimo zaświadczenia od alergologa, ponieważ boją się, że jakiś urzędnik kiedyś to zakwestionuje i każe im za to zapłacić - mówi dr Aleksandra Kindracka, pediatrka i alergolożka.