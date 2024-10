Rak piersi kojarzy się głównie z kobietami. Okazuje się, że dotyczy też mężczyzn

Różowy październik, czyli ważna akcja, która ma nam przypomnieć o raku piersi. A także o tym, że trzeba się badać i o tym, że z tym rakiem można wygrać. Pan Krzysztof też o tym przypomina, bo rak piersi może być chorobą mężczyzn.

Rak piersi kojarzy się głównie z kobietami. Wśród nich to najczęściej występujący nowotwór złośliwy, ale co ważne - choć w znaczniej mniejszym stopniu - dotyczy też mężczyzn, o czym przekonał się pan Krzysztof. - Po prostu wyczułem jakieś dwa guzki większe na piersi - mówi pan Krzysztof i dodaje, że od razu poszedł z tym do lekarza. - Nawet dla niego był szok, że osoba, mężczyzna ma raka piersi - wspomina.

Pan Krzysztof najpierw przeszedł chemioterapię, później była operacja i radioterapia. Teraz co kilka miesięcy przyjeżdża na kontrole. - Każdy na mnie patrzy. Same kobiety, tylko jeden taki się znalazł - opowiada.

Głównym problemem jest późne wykrycie choroby

Rak piersi u mężczyzn stanowi około jeden procent wszystkich nowotworów złośliwych piersi i mniej niż jeden procent nowotworów złośliwych u panów. - Często w rodzinach u tych mężczyzn kobiety chorowały na raka piersi lub raka jajnika - wskazuje doktor Agnieszka Jagiełło-Guszfeld, onkolożka kliniczna z Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego.

Głównym problemem u mężczyzn - jak zwracają uwagę lekarze - jest późne wykrycie tego nowotworu. Po prostu panowie się wstydzą lub bagatelizują objawy, bo świadomość zachorowania wśród panów jest mała - dodaje Jakub Popławski, fotograf i producent kalendarza ze zdjęciami nagich mężczyzn, którzy w ten sposób zachęcali kobiety do badań. - Nie rozmawiamy ani w towarzystwie sportowym, ani z żonami. Myślę, że świadomość jest bardzo mała, ale bierze się to z tego, że procent mężczyzn chorych jest nieduży - ocenia Popławski, ambasador Fundacji "Onkocafe".

Jakie objawy powinny zaniepokoić?

Ryzyko zachorowania na raka piersi u mężczyzn wzrasta wraz z wiekiem i warto wiedzieć, jakie objawy są niepokojące.

- Standardowo może to być zwykły guzek, który pojawi się przede wszystkim zabrodawkowo. Może dojść do wciągnięcia brodawki, może dojść do owrzodzenia skóry - wskazuje doktor Aleksandra Konieczna, onkolożka kliniczna z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. - Jeżeli mężczyzna wykryje w swojej piersi jakieś zgrubienia, guzki, na pewno powinien skierować swoje kroki do lekarza - mówi Alla Leder z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Adresatkami tych słów mogą być też kobiety, które raz w miesiącu powinny same badać swoje piersi, co jest uzupełnieniem takich badań jak USG czy mammografia, którą kobiety w wieku 45-74 lata mogą wykonać w ramach bezpłatnego programu profilaktycznego. A różowy październik - miesiąc świadomości raka piersi - może być do tego dobrą okazją.

- Generalnie ten różowy październik to nie jest tylko październik skierowany do kobiet, ale w ogóle do osób, które mogą zachorować na raka piersi - informuje doktor Joanna Kufel-Grabowska, onkolożka kliniczna z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Źródło: Fakty TVN