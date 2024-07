Po wypadku straciła 80 procent wątroby. Nową dostała na 11 dni. "To jest pierwsza taka operacja na świecie"

Aldona Oszczypała, pracująca na co dzień w powiatowym domu samopomocy w Opatowie i ciesząca się dotąd dobrym zdrowiem, nagle stała się główną bohaterką konferencji prasowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. A to dlatego, że miesiąc temu uległa wypadkowi samochodowemu. Jej wątroba została zniszczona, a potem odrosła. W międzyczasie musiała przejść operacje wszczepienia i wyszczepienia wątroby od zmarłego dawcy.

Pacjentce wszczepiono wątrobę na 11 dni

- Fragment wątroby wykorzystaliśmy do tego, nie żeby leczyć ostrą niewydolność, ale żeby do tej ostrej niewydolności wątroby pooperacyjnej nie doszło. To jest taka pierwsza operacja na świecie. Zupełnie inna koncepcja chirurgiczna podejścia do leczenia chorych z największymi urazami wątroby - podkreśla profesor Michał Grąt, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.