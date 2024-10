"Pewniak" Koalicji Obywatelskiej i czterech kandydatów PiS. Kto wystartuje w wyborach prezydenckich?

czytaj dalej

Elon Musk, właściciel Tesli i firmy SpaceX, ma nową inwestycję. To kampania wyborcza Donalda Trumpa. Najbogatszy człowiek na świecie zainwestował już 80 milionów dolarów w sztab republikanów, a w planach jest drugie tyle. Sam przeprowadził się właśnie do Pensylwanii, gdzie nie tylko przekonuje do wzięcia udziału w wyborach, ale wręcz płaci wyborcom za rejestrację. Co on sam będzie z tego miał?