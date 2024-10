Osoby powiązane z rządem z posadami w Totalizatorze Sportowym. "Nie ma nic gorszego dla wizerunku koalicji" 

- Coś złego wydarzyło się w Totalizatorze Sportowym - komentuje marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - To wygląda fatalnie - mówi posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. - Byli w opozycji, to mówili jedno, a kiedy są przy władzy, to frukty są - uważa poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik.

Ze strony posłów konsternacja, ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych - reakcja. Należący do Skarbu Państwa Totalizator ma się teraz tłumaczyć. - Nie ma nic gorszego dla wizerunku koalicji 15 października jak porównanie, że robimy to samo, niewiele się różnimy - ocenia Anita Kucharska-Dziedzic.

Koalicja rządowa wymieniła prezesa, zarząd i dyrektorów

Stanowisko Totalizatora Sportowego

- Spółki są zarządzane przez fachowców, tak wyglądają Azoty, tak wygląda Tauron, tak wygląda Enea, tam nie ma politruków, którzy niegdyś niedostali się do Sejmu, a teraz nie mają, co ze sobą zrobić. Nie ma takiej sytuacji jak za prezesury Daniela Obajtka - zwraca uwagę wiceminister klimatu i środowiska z Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka. - Apeluję do wszystkich członków koalicji - jak się sami nie ograniczymy, to takie afery będą miały miejsce, a jak będą miały miejsce, to ludzie się od nas odwrócą - wskazuje poseł Polski 2050 Ryszard Petru.