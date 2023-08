Liderzy partyjni nie tracą czasu w kampanii. Niektóre nazwiska kandydatów mogą być zaskoczeniem

W najbliższych dniach zaskoczeń może być więcej, bo partie dopinają listy kandydatów na ostatni guzik. Czasu nie jest dużo i za nieco ponad dwa tygodnie minie termin zgłaszania do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, a do 6 września do godziny 16 wszystkie komitety mają czas na zgłoszenie list kandydatów na posłów i senatorów. To dlatego zbiórki podpisów pod listami w całym kraju ruszyły pełną parą. Od teraz każde zdjęcie i każda uściśnięta dłoń są na wagę politycznego złota.