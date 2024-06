Sto operacji ortopedycznych w ciągu pięciu lat - z perspektywy przeciętnego szpitala w Polsce to żaden wyczyn, ale w Rwandzie i w Zambii to aż sto zabiegów, ratujących kończyny i przywracających sprawność. Dla miejscowych pacjentów to często jedyna szansa na pomoc. Stoją za tym lekarze z Polski.

- Ojciec kupił krowę, ja wiem, że to w polskich warunkach brzmi śmiesznie, ale dla nich ta krowa to jest pierwszy krok do jakiegoś mikrobogactwa. Było ich stać na to, żeby powiększyć pole - wspomina dr Barłomiej Osadnik, ortopeda i traumatolog z Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.