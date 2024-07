Kolejni zakładnicy Hamasu umierają w niewoli. "Niech teraz Netanjahu spojrzy mi prosto w oczy"

- To istotna wizyta, która pozwoli uświadomić Amerykanom, jak ważne jest ich wsparcie w wysiłkach, które podejmujemy, aby doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników, żywych i umarłych - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Wnuczka Aleksa Dancyga ma pretensje do Netanjahu

- Wierzył w dialog międzykulturowy, w dialog z tak zwanym innym, z innymi, pewnie dlatego też zdecydował się na to, aby pod granicą z Gazą ciągle mieszkać - przypuszcza Jolanta Gumula, zastępca dyrektora do spraw muzealnych w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

- Niech teraz Netanjahu spojrzy mi prosto w oczy i powtórzy to, co mówił wcześniej, że zakładnicy "tylko cierpią", a nie umierają. Tylko cierpią. Tak jakby można było czerpać pociechę, że się tylko cierpi. Co to ma być? - pytała Talia Dancyg.