Kolejne sprawy dzielą koalicję. "Takie szarpanie publiczne nie jest czymś, czego oczekują wyborcy"

Zniesienie karania za pomoc w aborcji, a potem legalna aborcja do 12. tygodnia, składka zdrowotna dla przedsiębiorców, kredyty mieszkaniowe i związki partnerskie. Wielu wyborców Koalicji 15 października czeka na realizację obietnic, ale prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie warto tracić wyborców po to, żeby utrzymywać koalicję.

"Wspaniała, na granicy ekstazy" - tak sytuację w koalicji między liderami ocenia marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Inaczej jednak widzi to wicepremier i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który w Polsat News przyznał, że "rozpad koalicji jest mniej kosztowny niż utrata wyborców". Potem tłumaczył to tak: "wierność wyborcom jest zawsze najważniejsza, ale nasi wyborcy chcą, żeby nasza koalicja trwała".

Od podpisania umowy koalicyjnej minęło ponad osiem miesięcy. Do dziś liderzy nie są w stanie porozumieć się choćby w kluczowych dla wyborców kwestiach, jak prawo do aborcji. Wciąż nie ma zgody co do obniżenia składki zdrowotnej oraz reformy mieszkalnictwa, w tym kredytu zero procent.