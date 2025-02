"Potrafią uwieść dziecko w kilkanaście sekund". Ministerstwo alarmuje

Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje, że aż o 400 procent wzrosła liczba internetowych zdarzeń z użyciem treści seksualnych dotyczących dzieci. To już epidemia. Jak można się przed nią bronić?

Dzieci są zagrożone w sieci, a rodzice w realu - często bezradni. - Wyobrażenia, które mają dorośli na temat tego, kim jest osoba dopuszczająca się przemocy czy nadużyć wobec dzieci, są bardzo nieaktualne i nieadekwatne do sytuacji - wskazuje dr Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji "Przestrzeń dla Edukacji" z Uczelni Korczaka - Akademii Nauk Stosowanych.

To już nie jest pan na ulicy, który kusi cukierkami. Zamiast ulicy są komunikatory na platformach społecznościowych i w grach, a po drugiej stronie - wyrafinowana manipulacja.

Zwabił do siebie dziecko i fotografował je w negliżu. Trzy miesiące spędzi w areszcie (7.10.2024) KWP Gdańsk

Prośbą, groźbą lub szantażem - zmanipulowane dzieci zdjęcia robią sobie teraz same. - O dziecku dzisiaj w środowisku cyfrowym uwodzący wie niemalże wszystko. Ten czas skrócił się dzisiaj średnio do czterdziestu kilku minut, a rekordziści potrafią uwodzić dziecko do granicy seksualnej relacji w kilkanaście sekund - alarmuje dr Konrad Ciesiołkiewicz, członek państwowej komisji ds. przeciwdziałania pedofilii, Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk Stosowanych.