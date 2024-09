Izolacja w czasie pandemii przyspieszyła starzenie się mózgów nastolatków - tak twierdzą naukowcy

Potrzeby, które pandemia nam odebrała

- My jako ludzie, jako gatunek społeczny, mamy do zaspokojenia trzy ważne potrzeby. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, ile mamy lat, jaki mamy kolor skóry, w co wierzymy i jakim mówimy językiem: nam chodzi o to, żeby mieć zaspokojoną potrzebę uznania, przynależności i akceptacji. I pandemia nam to odebrała - mówi Lucyna Kicińska, terapeutka narracyjna z Biura do spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.