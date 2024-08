Dziecko, przy którym jest rodzic, szybciej wraca do zdrowia. Szpital w Rabce-Zdroju wprowadził nowy model

- On próbuje już trochę mówić, a jest mocno opóźniony w rozwoju, więc dla nas jest to dla bardzo istotne, że on te półtora miesiąca nie stracił, nie cofnął się, a poszedł do przodu - mówi ojciec Olafa, Paweł Szczepański.

Chłopiec jest leczony i się jednocześnie rozwija, bo ojciec i matka na zmianę mogą być przy nim cały czas. Mogą przy nim nawet spać. Lekarze na to pozwalają, bo dziecko, przy którym jest rodzic, szybciej wraca do zdrowia.

Dzieci bywają usypiane w szpitalach, żeby nie sprawiały kłopotu

Dla dziecka podłączonego do aparatury brak obecności rodzica to prawdziwy koszmar, trauma, która może pozostać do końca życia. Zestresowane dzieci, nierozumiejące do końca swojej sytuacji, bywa, że odmawiają jakiejkolwiek współpracy z personelem, wyrywają wenflony i rurki. W Rabce-Zdroju do nocowania ze swoim synkiem przygotowuje się właśnie pani Taisiia Hutsuliak.