Dzieci z rzadkimi typami nowotworów jak najszybciej powinny trafić do odpowiedniego specjalisty. Chodzi o wyspecjalizowane ośrodki, które mają najlepiej opracowane leczenie danego nowotworu. Czasem jednak pacjenci trafiają do nich za późno albo wcale.

Kacper Bajda ma siedemnaście lat i walczy z mięsakiem Ewinga, czyli nowotworem kości. We wtorek za aktywny udział w rehabilitacji dostał medal. Jednak drugi medal z pewnością powinni dostać jego rodzice, którzy ściągnęli syna do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Wcześniej był leczony gdzie indziej.

Mięsaka Ewinga u dzieci najlepiej w Polsce leczą w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Wskazują na to dane, z których wynika, że wyleczalność pacjentów bez przerzutów wynosi 92 procent. Na ten wynik, wyższy niż średnia europejska, zapracował nie tylko Instytut Matki i Dziecka, ale także lekarze z wszystkich klinik w Polsce, którzy sprawnie odsyłają tego typu przypadki do Warszawy. Cały czas jednak wiele dzieci - jak pokazuje przykład Kacpra i Kai - nie trafia tam wystarczająco szybko.

- Niestety, 40 procent pacjentów trafia do nas za późno z różnych przyczyn, czasami jest to błąd diagnostyczny, czasami jest to odraczanie diagnozy, która powinna być postawiona dużo wcześniej, czasami pacjent jeździ od szpitala do szpitala - wskazuje prof. Anna Raciborska, kierowniczka Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.