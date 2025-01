"Policja w Chicago nie ma prawa zapytać nikogo o status imigracyjny. Miasto wydało nawet broszurę"

Na polecenie premiera Donalda Tuska polskie placówki i dyplomaci są w gotowości do pomocy naszym obywatelom. Gdyby Donald Trump nakazał przeprowadzić masowe deportacje osób przebywających w USA nielegalnie, mogłoby to dotknąć również Polaków. - Władze Chicago zabroniły policji i służbom miejskim pytania o status imigracyjny - uspokaja Łukasz Dudka, szef największej gazety polonijnej w USA.

- Wszystkie nielegalne wjazdy do naszego kraju zostaną wstrzymane i zaczniemy proces zawracania milionów nielegalnych kryminalistów do miejsc, z których przybyli - oświadczył prezydent Donald Trump.

Kogo i co dokładnie Donald Trump ma na myśli, nowa administracja nie wyjaśnia. Nasza władza przygotowuje się na ewentualne powroty rodaków do kraju.

- Wracajcie do ojczyzny, tu jest naprawdę dużo do zrobienia i dużo fajnych rzeczy do przeżycia. Polska to jest jedno z najlepszych miejsc na Ziemi - podkreślił premier Donald Tusk.