"Powtarzalność, nierównowaga sił". Ofiarą może stać się każde dziecko

Bullying to przemoc rówieśnicza, to wyzwiska i obrażanie, to szydzenie i niemiłe żarty, to wykluczanie z grupy. Jest najnowszy raport na ten temat, który pokazuje, jak często i jak konkretnie to dręczenie może wyglądać.

Mercedes Szulen, uczennica klasy maturalnej, wszystkie złe emocje wyrzuca w sali tanecznej. Taniec jest dla niej wszystkim. - Miałam wiele problemów i z samookaleczeniami, i z zaburzeniami odżywiania - przyznała Szulen, tancerka, finalistka "You Can Dance - Po prostu tańcz!".

- Bullying miał miejsce, nie było to jakieś bardzo mocne, to też mogło wynikać z moich odczuć w głowie, że widziałam, jak osoby w szkole się do mnie nie odzywały, omijały mnie poprzez moje włosy, inny makijaż - przyznała.

W programie otwarcie mówiła o swoich doświadczeniach. Pokazała także blizny po samookaleczeniach. Pomogły leki i psychoterapia. Tancerka chce dodać otuchy innym, także osobom, które doświadczają bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej.

"Wspólnym mianownikiem jest powtarzalność, intencjonalność"

Czym jest bullying? - To różnorodne formy przemocy, których wspólnym mianownikiem jest powtarzalność, intencjonalność, nierównowaga sił i obecność świadków - wyjaśniła Żaneta Rachwaniec, psycholożka z Fundacji Po Skrzydła.

Jak wynika z najnowszego raportu dotyczącego tego zjawiska w szkołach ponadpodstawowych, 62 procent uczniów deklaruje, że doświadcza bullyingu przynajmniej czasami.

To nie tylko popychanie, bicie czy zamykanie w pomieszczeniach. - Może to być oczywiście forma werbalna, psychiczna, kiedy wyzywa się taką osobę, obraża się, często obraża się też jej bliskich albo wyklucza ze wspólnych aktywności - wskazał dr Radosław Kaczan, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

To najczęstsze doświadczenia wskazywane przez uczniów: żarty w sposób, który się nie podoba, rozpuszczanie plotek lub kłamstw czy wykluczanie z grupy.

Zuzanna, uczennica trzeciej klasy liceum filmowego, opowiedziała nam, jak to ona pomagając koleżance doświadczającej bullyingu, sama poczuła się wykluczona. - Każdy dzień wstawania do szkoły jest fatalny - podkreśliła. - To straszne przeżycie po prostu - przyznała.

"Dziecko, które doświadcza przemocy emocjonalnej, 10-krotnie częściej decyduje się na próbę samobójczą" Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN

Cztery procent uczniów przyznało, że są dręczeni codziennie

W badanych szkołach prawie cztery procent uczniów stwierdziło, że są dręczeni codziennie. Statystycznie w każdej badanej klasie jest uczeń doświadczający regularnej i codziennej przemocy.

- Zwracamy uwagę uczniom, tym którzy ewentualnie byliby hejtowani, doznawali przemocy, żeby mieli odwagę zgłaszać takie sytuacje - powiedziała Anetta Święch, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.

A zgłaszać można rodzicom, nauczycielowi lub wychowawcy. Albo dzwoniąc pod numer telefonu zaufania.

- To, co weszło w ubiegłym roku, to standardy ochrony dzieci, czyli każda szkoła powinna mieć opracowane procedury reagowania - wskazuje Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży TVN24

Wyniki raportu zna Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort zadeklarował, że pracuje nad wskazówkami postępowania w szkołach, w których pojawi się taka przemoc.

Źródło: Fakty TVN