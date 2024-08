Likwidacja funduszu to jeden ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej z czasu kampanii. Premier chce, by to wierni decydowali o tym, czy i w jakiej skali chcą finansować swoje Kościoły. Specjalny międzyresortowy zespół spotkał się w tej sprawie w piątek dopiero drugi raz. Pierwsze spotkanie było w lutym. Efektów jednak na razie brak.

Zespołowi przewodniczy lider ludowców, a jego prace mają przyspieszyć tak, by we wrześniu zaproponować gotowy pomysł na zmiany. - Mi się bardzo podobają propozycje związane z odpisem od podatku - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony i wicepremier.

Z informacji "Faktów" TVN wynika, że odpis od podatku to w tej chwili pomysł najbliższy realizacji. Odpis miałby być podobny do tego na organizacje pożytku publicznego, czyli każdy rozliczając roczny PIT będzie mógł zdecydować czy procent jego podatku - na razie nie wiadomo jaki - zostanie przekazany na wybrany Kościół. Zmiany ma koordynować Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiany poprą wszyscy koalicjanci?

Fundusz Kościelny to dziś ponad 250 milionów złotych, przeznaczonych głównie na finansowanie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych kleru. Według Kościoła katolickiego - jest zaledwie procentem całego budżetu kościołów. System, w którym to wierni opłacają składki duchownych, funkcjonuje w wielu krajach Europy i kościoły na nim nie tracą, ale w Polsce duchowni są na "nie".

Wielu ekspertów przewiduje jednak, że duże kościoły pewnie sobie poradzą. Trudniej będą miały mniejsze związki wyznaniowe. - Kościół i związki wyznaniowe dysponują dzisiaj funduszami takimi, żeby o swoje własne sprawy się zatroszczyć - argumentuje Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Myślę, że to funkcjonuje dobrze, ale jeśli są płaszczyzny takie, gdzie można to poprawić, to to róbmy, ale nie to, żeby wywracać coś całkowicie do góry nogami - uważa Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.