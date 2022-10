Trzeci minister, trzecia próba uzdrowienia SOR-ów. "To musi się skończyć pogorszeniem warunków dla pacjentów"

Niech nocna i świąteczna pomoc lekarska będzie na SOR-ach - proponuje prezes Jarosław Kaczyński i Ministerstwo Zdrowia. Tylko że to byłby już trzeci raz, kiedy rząd PiS do tego się zabiera i za każdym razem było słychać, że na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych zmniejszą się kolejki. Tak się nie stało - SOR-y cały czas pękają w szwach.

MZ zapowiada zmiany w nocnej i świątecznej opiece medycznej. W ten sposób chce odciążyć SOR-y Nocna i świąteczna opieka medyczna ma być bardziej zintegrowana z SOR-ami - taki plan przedstawia... Na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych mają zmniejszyć się kolejki, bo rząd zdecydował, żeby każdy SOR dostał wsparcie w postaci punktu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

- Podjęliśmy się wprowadzenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w każdym szpitalu - przekazał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

To reakcja na niezadowolenie prezesa PiS-u sytuacją na SOR-ach, który zabierał w tej sprawie głos ostatnio na wielu spotkaniach.

- To, co się dzieje na SOR-ach, to naprawdę często o pomstę do nieba woła - mówił Jarosław Kaczyński w Zamościu.

Prezes najwyraźniej nie wie, że jego partia bezskutecznie uzdrawia sytuację na SOR-ach od wielu lat. Najpierw była reforma Konstantego Radziwiłła, uroczyście ogłoszona w kancelarii premiera.

- Wszędzie tam, gdzie jest izba przyjęć albo Szpitalny Oddział Ratunkowy, obok będzie przychodnia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej - zapowiadał ówczesny minister zdrowia w 2017 roku.

Nie udało się i kolejki nie zmniejszyły się ani na jotę. Jeden z pacjentów nagrał nawet, jak wyglądała sytuacja na jednym z SOR-ów już po reformie Radziwiłła.

- Nie chcę w nikogo rzucać kamieniem, ale wydaje mi się, że zawiedli ludzie - tłumaczył się w 2019 roku Konstanty Radziwiłł.

Powrót do pomysłu

39-latek dziewięć godzin czekał na pomoc, zmarł na izbie przyjęć. Lekarz usłyszał wyrok Trzy lata temu pan Krzysztof Siwecki z opuchniętą, siną nogą dziewięć godzin czekał na pomoc na... Kolejny minister zdrowia, Łukasz Szumowski, już w 2018 roku ogłosił drugi etap reformy. Uściślił kierunek natarcia i zapowiedział, że nocna pomoc lekarska ma być dokładnie tam, gdzie jest SOR.

- Wprowadzamy wymóg, żeby w miejscu, gdzie jest SOR, była również nocna pomoc lekarska, a nie gdzie indziej w mieście, czy budynku oddalonym o kilometr - tłumaczył wtedy Szumowski.

Plan Szumowskiego też się nie udał. W sierpniu tego roku Adam Niedzielski zaproponował, żeby nocnej pomocy lekarskiej udzielać pacjentom przez telefon. Pilotaż miał ruszyć, ale nie ruszył, więc teraz - w obliczu krytyki prezesa PiS - wraca temat nieudanego przeniesienia pomocy nocnej na SOR-y.

- SOR był budowany w czasach, kiedy nie było tego obowiązku zlokalizowania tam nocnej czy świątecznej opieki. Na powierzchni, która do tej pory była zajmowana przez SOR, jeszcze dołożenie nocnej i świątecznej opieki, to musi się skończyć tym, że zamiast poprawić, to raczej pogorszymy warunki dla pacjentów salowych i dla tych z nocnej świątecznej opieki - uważa Renata Ruman-Dzido, dyrektorka Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

SOR-y pękają w szwach, bo ludzie nie mogą się w normalnym trybie dostać do lekarza i na badania. Dlatego żadne pozorowane zmiany nie poprawią sytuacji - potrzebna jest porządna reforma systemu ochrony zdrowia, której PiS przez siedem lat nie przeprowadził.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN