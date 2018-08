300 księży molestowało 1000 dzieci, a Kościół ukrywał sprawę. Watykan: wstyd i ból

Ginekolog z Zabrza podejrzany o gwałcenie pacjentek. Pierwsza z kobiet sama zgłosiła się na policję, potem śledczy dotarli do kolejnych trzech. Jeżeli jest więcej poszkodowanych to niech się zgłaszają - apeluje prokurator, a policja zatrzymuje lekarza w drodze do gabinetu.

»