Setki tysięcy dzieci było molestowanych przez księży w Hiszpanii. Raport ukazuje ogromną skalę pedofilii

Wiele osób czekało na to latami. Na moment oficjalnego uznania przez państwo krzywd, o których nikt nie chciał słyszeć. - Dla mnie, jako ofiary, to koniec drogi, która miała na celu uznanie na szczeblu krajowym i parlamentarnym faktu istnienia serii nadużyć ze strony Kościoła katolickiego. To kładzie kres bezkarności, milczeniu i całej niemoralności tej instytucji - przekonuje Fernando Garcia-Salmones, ofiara molestowania. Mowa o raporcie niezależnej komisji działającej przy hiszpańskim Rzeczniku Praw Obywatelskich, który rok temu zlecił parlament. Zaprezentowane w nim dane są wstrząsające.