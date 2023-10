Setki tysięcy dzieci było molestowanych przez księża w Hiszpanii. Raport ukazuje ogromną skalę pedofilii

"Nie znam takiego przypadku, żeby Kościół gdziekolwiek sam się oczyścił" Stany Zjednoczone, Meksyk, Chile, kiedyś również Austria - to między innymi w tych krajach na przestrzeni ostatnich lat, czasem dziesięcioleci, dochodziło do wybuchu skandali pedofilskich w Kościele. Po latach okazywało się, że niektórzy duchowni dopuszczali się gwałtów na nieletnich albo molestowania, a hierarchowie Kościoła czasami to ukrywali. - Iluś duchownych, nawet po wielu latach, zostało ostatecznie skazanych i swoje kary więzienia odbywa - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki. - Osobiście nie znam takiego przypadku, żeby Kościół gdziekolwiek sam się oczyścił - stwierdził Tomasz Krzyżak z "Rzeczpospolitej". - My powinniśmy zająć się w Kościele teologiczną i praktyczną przebudową struktury władzy - zaapelował ojciec Paweł Gużyński, dominikanin. - Nie ma zależności między pedofilią a homoseksualizmem - podkreślił z kolei Jarosław Makowski, filozof, teolog i szef Instytutu Obywatelskiego. Fakty o Świecie TVN24 BiS