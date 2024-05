Po co oddawać komuś swoje organy? Piotr Polk: ta jedna decyzja jest wieczna

To nie recital, ani próba sztuki teatralnej. Mimo że do występowania na scenie Piotr Polk jest przyzwyczajony, to w piątek występował w innej niż aktorskiej roli, i swoją historią daje świadectwo. - Pamiętam, przed operacją zapytałem doktora, który mnie operował, gdzie jest moja nerka, a on powiedział, że w lodówce. Przez chwilę pomyślałem sobie, że jestem na planie filmowym i taki drobny żart przed ujęciem, ale to prawda - opowiada aktor.