Pacjenci nie odwołują rocznie ponad miliona wizyt. Szpital Wojewódzki w Łomży planuje wykorzystać AI

Ponad milion trzysta tysięcy - tyle wizyt u lekarzy nie odbyło się w minionym roku, bo pacjenci na nie nie przyszli. To problem przede wszystkim dla innych pacjentów, którzy czekają w długich kolejkach. Właśnie dlatego lekarze i Rzecznik Praw Pacjenta apelują o zgłaszanie, że na wizycie się nie pojawimy. Takie nieodwołane wizyty to także straty dla placówek medycznych. Testowane są różne sposoby przypominania pacjentom o zbliżających się wizytach.

Placówka w Łomży testuje SMS-y, ale też planuje wykorzystać AI

Straty finansowe to tylko jeden ze skutków nieodwołanej wizyty. Kolejny to dłuższe kolejki, w których inni pacjenci muszą czekać. Lekarze i NFZ apelują do pacjentów o informowanie szpitala czy przychodni, że na wizycie się nie pojawią. To wyraz szacunku dla innych pacjentów - podkreślają.