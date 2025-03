"Do tej pory kary były śmieszne". Teraz posłowie mogą stracić "bardzo duże pieniądze"

To może być rewolucja. Marszałek Szymon Hołownia ogłosił zmianę regulaminu Sejmu. Dostać po kieszeni mają posłowie, którzy unikają głosowań. - Mówimy o nieusprawiedliwionych nieobecnościach posłów. Do tej pory te kary były śmieszne w porównaniu choćby z pracownikami w normalnych zakładach, w normalnym życiu - zwrócił uwagę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Obecnie każda nieobecność na posiedzeniu Sejmu skutkuje potrącenie jednej trzydziestej wynagrodzenia. Nowe przepisy wprowadzają bardziej rygorystyczne zasady w tym zakresie. Co do kar jest w Sejmie zgodność.

Konsekwencje za opuszczanie posiedzeń bez usprawiedliwienia

Dodatkowo, po 18 dniach nieobecności na kolejnych posiedzeniach, wynagrodzenie posła zostanie zredukowane do jednej dziesiątej, a dieta poselska zostanie całkowicie wstrzymana. W efekcie, miesięczne wynagrodzenie może spaść z 17 700 złotych do 1300 brutto.

Zandberg: to brutalny atak Hołowni na Truska

- Uważam, że to brutalny atak Szymona Hołowni na Donalda Tuska. Jeśli spojrzeć na liczbę nieobecności to pan premier przez długi czas znajdował się w czołówce - ocenił poseł Lewicy Adrian Zandberg. To prawda. Chociaż liderem w opuszczaniu głosowań jest Marcin Romanowski. Od grudnia przebywa on na Węgrzech, by uniknąć aresztowania. Romanowski wziął udział w zaledwie trochę ponad 40 procentach głosowań.