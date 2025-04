Kampania wyborcza wraca po świątecznej przerwie, chociaż niektórzy kandydaci jeszcze odpoczywają

Już nie ma czasu na niedociągnięcia i nieprzygotowanie. Po świątecznej przerwie i zawieszeniu kampanii kandydaci na 26 dni przed wyborami wracają na wiece, spotkania i konferencje, by mówić o tym, co w tej kampanii jest najważniejsze: o obronności i bezpieczeństwie. W różnych aspektach.

Rafał Trzaskowski w trasie na Śląsku

Szymon Hołownia i Magdalena Biejat o drugiej turze wyborów

Do kampanii wróciła trójka kandydatów reprezentujących koalicję rządzącą, wspierana przez ministrów, posłów, europosłów i samorządowców. Na razie w sondażach wyraźnie prowadzi Rafał Trzaskowski i to prawdopodobnie on wejdzie do drugiej tury, ale do tego dąży też, na razie czwarty w sondażach, Szymon Hołownia.