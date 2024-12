Jak rządowi Tuska idzie rozliczanie rządów PiS? "Oni uciekają jak szczury z tonącego okrętu"

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka w rocznicę zaprzysiężenia rządu przyznaje, że rozliczenia rządu PiS powinny iść szybciej. Minister Adam Bodnar mówi o symbolicznym zbiegu zdarzeń, jakim jest wydanie listu gończego za Marcinem Romanowskim, byłym wiceministrem sprawiedliwości. To też pierwsza taka sytuacja, kiedy poseł obecnej kadencji jest poszukiwany.

Sąd w poniedziałek zgodził się na trzymiesięczny areszt tymczasowy dla Romanowskiego, o co wnioskowała prokuratura, ale polityk zniknął - wyłączył telefony, zdezaktywował karty SIM i na własne żądanie wyszedł ze szpitala, gdzie przeszedł planowy zabieg.

- Mamy dzisiaj charakterystyczną datę, 13 grudnia. Czasy się zmieniają, ale metody działania władzy, jak widzę, zostają te same: ściganie swoich politycznych przeciwników - komentuje Mateusz Morawiecki, były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości. 13 grudnia 1981 roku władze PRL wprowadziły stan wojenny.

Dla polityków Koalicji 15 października to oznacza jedno. - Skandaliczna sytuacja, w której były wiceminister sprawiedliwości unika stawienia się przed wymiarem sprawiedliwości, który kiedyś nadzorował - mówi Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych.

"Ponad 200 spraw, które są prowadzone w prokuraturze"

Fundusz Sprawiedliwości to tylko jedno z wielu śledztw, w których przewijają się nazwiska polityków Prawa i Sprawiedliwości. - Oni uciekają jak szczury z tonącego okrętu, bo wokół nich robi się bardzo gorąco, jest ponad 200 spraw, które są prowadzone w prokuraturze i które dotyczą ludzi związanych z poprzednią władzą - zwraca uwagę Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

Raport wykazał manipulowanie ekspertyzami, ukrywanie tych zaprzeczających tezie o zamachu, niszczenie i gubienie dowodów, w tym tych z wraku prezydenckiego tupolewa. Cała dokumentacja trafiła już do prokuratury. - Sześć metrów sześciennych materiałów i około 200 tysięcy stron materiałów, ale to są też dowody rzeczowe - informuje Cezary Tomczyk.

Bodnar: to fundamentalna sprawa, jeśli chodzi o wyjaśnienie nieprawidłowości w RARS

Kolejna ze spraw wyjaśnianych przez prokuraturę to wielomilionowe zamówienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Tam pieniądze też trafiać miały do nieprzypadkowych osób. Najwięcej do Pawła S. Przedsiębiorca, którego spółki podpisały kontrakty warte pół miliarda złotych, jest w areszcie, został deportowany z Dominikany.