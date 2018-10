Pierwsza taka operacja na świecie. Polscy lekarze korzystali z hologramu

Łódzcy radni proszą premiera o zmianę wojewody. Mają większość i mają uchwałę. To wojewoda przed wyborami apelował do prezydent Zdanowskiej, żeby zrezygnowała, ale w wyborach pani prezydent zdobyła ponad 70 procent głosów. A to niezły mandat od mieszkańców.

