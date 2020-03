Stomatolodzy zamykają gabinety w związku epidemią SARS-CoV-2

Unia Europejska w obawie przed koronawirusem zamyka wszystkie zewnętrzne granice. Co do zasady obywatele krajów trzecich nie będą mogli przez najbliższe 30 dni przyjechać do Unii Europejskiej. Przejadą za to towary. To propozycja Komisji Europejskiej, którą poparli przywódcy krajów członkowskich.

