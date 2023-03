Obserwujemy niepokojący wzrost zachorowań na raka. Do szpitali i poradni onkologicznych trafia nawet dwa razy wiecej pacjentów niż w 2019 roku. Wielu z nich w zaawansowanym stadium choroby. Onkolodzy alarmują, że to skutek między innymi pandemii. Pacjenci ze strachu przed zakażeniem koronawirusem rezygnowali z badań profilaktycznych, które dawały możliwość wczesnego wykrycia raka. Dostęp do specjalistów też był utrudniony.

