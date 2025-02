Szczyt w Paryżu bez przełomu. Europejskie media zauważają, że przywódcy nie okazali jedności

Okładki wtorkowych europejskich gazet zdominował naprędce zwołany szczyt w Paryżu. Zagraniczne media podkreślają, że politycy obiecali dalej wspierać Ukrainę, ale nie przedstawili żadnych nowych gwarancji bezpieczeństwa w obliczu nacisków ze strony Donalda Trumpa. Zwracają uwagę na fakt, że przywódcy nie doszli do porozumienia w sprawie potencjalnego wysłania wojsk na Ukrainę. Europejskie gazety i portale piszą o tym, że Europa ma nadzieję, że jednak znajdzie się dla niej miejsce przy stole negocjacyjnym.

Sprawa wysłania wojsk pokojowych do Ukrainy dzieli Europę

"Europa w szoku po Trumpie" - pisze niemiecki "Handelsblatt", podkreślając, że chociaż Europejczycy starają się znaleźć wspólną strategię postępowania z Rosją i Stanami Zjednoczonymi, to "nie ma konsensusu w kluczowych kwestiach". Sprawa obecności wojsk pokojowych w Ukrainie dzieli Europę.

Polska nie wyśle żołnierzy do Ukrainy. Stanowcza decyzja Donalda Tusk

"To właśnie w tej kwestii Europejczycy bardzo się różnią. Niemcy i Hiszpania są bardzo sceptyczne. Scholz powiedział, że za wcześnie na debatę na temat udziału żołnierzy Bundeswehry w ewentualnej misji pokojowej" - czytamy w "Handelsblatt".

Na brak zgody w sprawie wysłania wojsk do Ukrainy zwraca uwagę wiele mediów. Według "Politico" starania europejskich przywódców, których celem było przedstawienie wspólnego frontu w sprawie Ukrainy, spaliły na panewce.

"Już sam wybór gości zaproszonych do Pałacu Elizejskiego stanowił przesłanie. Do największych krajów UE, dysponujących największą siłą finansową i militarną, dołączyła Dania, co stanowiło symboliczną odpowiedź na roszczenia Trumpa wobec Grenlandii. W spotkaniu wzięła udział także Wielka Brytania, druga potęga jądrowa na Starym Kontynencie" - wskazuje "El Pais".