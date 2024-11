Nakaz aresztowania premiera Izraela. "Decyzja nie jest polityczna"

W specjalnym oświadczeniu MTK czytamy: "Trybunał wydał nakazy aresztowania dwóch osób, pana Benjamina Netanjahu i pana Joawa Galanta, za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione w okresie od co najmniej 8 października 2023 r. do co najmniej 20 maja 2024 r."

Zbrodnie, których dopuścił się Izrael

- Hamas wciąż przetrzymuje 101 zakładników. Tam jest czteroletnie dziecko. Tam jest roczne dziecko. Nasz premier to jedyna osoba na Bliskim Wschodzie, która naprawdę walczy z terroryzmem. Nie mogę w to uwierzyć - komentuje Yatif Baruch, zwolenniczka Benjamina Netanjahu.

"Nienawidzą Netanjahu, bo obok Trumpa jest najlepszym przywódcą"

Decyzje Międzynarodowego Trybunału Karnego są trudne do wyegzekwowania, ale nie są tylko symboliczne - jak pokazuje przykład ściganego nakazem aresztowania Władimira Putina. Rosyjski dyktator był zmuszony mocno ograniczyć podróże międzynarodowe, podczas spotkań na szczycie, jak w tym tygodniu na G20, reprezentuje go minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Reakcja Zachodu

- Wszystkie państwa Unii Europejskiej są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego, czyli są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego i jako takie są zobowiązane, że jeśli na ich terytorium ktoś objęty nakazem aresztowania, czy to będzie Benjamin Netanjahu, czy Władimir Putin, czy ktoś inny, to są zobowiązane, żeby go aresztować i doprowadzić do Hagi, gdzie odbyłby się proces. Bo nakaz aresztowania to nie jest wyrok sądowy, to warto też podkreślić - komentuje Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.