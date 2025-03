"Na szczęście mamy lidera". Europejscy populiści chwalą decyzje Trumpa i mówią jednym głosem

Odkąd Donald Trump wrócił do władzy, dużo się zmieniło w relacjach USA z Europą. Komentarze Amerykanina na temat Ukrainy, relacji handlowych z Unią czy na temat zbrojeń sprawiają, że liderzy państw europejskich odczuwają coraz większy niepokój i konieczność pilnych działań w trosce o bezpieczeństwo kontynentu. Po drugiej stronie są europejscy populiści. Orban, Salvini, Le Pen - oni są zachwyceni Trumpem i okazją do realizacji własnej agendy.

Skrajna prawica, nazywającą samą siebie "Patriotami dla Europy", próbuje budować równoległy wszechświat, w którym zmiana podejścia Ameryki do pomagania Ukrainie przybliża nas do trwałego pokoju, a polityka Donalda Trumpa Rosji służy Europejczykom.

"Patrioci dla Europy" to grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. Przywódcy tworzących ją partii spotkali się w Brukseli, równolegle do unijnego szczytu. Na tak zwanym "family photo" obok Viktora Orbana, Marine Le Pen i Matteo Salviniego znalazł się między między innymi prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

Populiści przeciw wstąpieniu Ukrainy do UE

Europejska skrajna prawica od lat jest oskarżana o powiązania z Kremlem. Nawet jeśli to nieprawda, to narracja "Patriotów dla Europy" jest zbieżna ze strategicznym celem Putina - rozbiciem jedności Europy.

"Przywódcy Patriotów podkreślają, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej stanowiłoby poważne wyzwanie, gdyż miałoby nieprzewidywalne konsekwencje gospodarcze, zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, rynku pracy i bezpieczeństwa państw członkowskich" - czytamy w oświadczeniu.

- Wszystkie te partie, one są antyestablishmentowe, czyli występują w tym silnie spolaryzowanym podziale przeciwko tak zwanym elitom Unii Europejskiej. I w tym momencie, skoro są antyeuropejskie, antyunijne, antynatowskie, no to jedynym sojusznikiem realizacji ich celów musi być Putin, stąd one są prorosyjskie, proputinowskie, a dla Putina to jest, oczywiście, woda na młyn - komentuje prof. Arkadiusz Stempin, politolog, historyk z Uniwersytetu we Fryburgu i Uczelni Korczaka w Warszawie.