Izrael zakazuje działalności UNRWA i bombarduje Gazę. "Według doniesień zginęło wiele dzieci"

To rzeczywiście jest rozbrojenie PiS-owskiej propagandy i skandal, za który też powinni nasi poprzednicy odpowiedzieć - powiedział w "Faktach po Faktach" wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek, odnosząc się do reportażu Piotra Świerczka o działaniach resortu obrony za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiceszef MON Paweł Zalewski mówił, że "przemysł zbrojeniowy w żaden sposób nie był wspierany". - Co więcej, firmy prywatne, które chciały się rozwijać, miały istotne blokady ze strony państwa - dodał.