Izrael zablokował dostawy pomocy humanitarnej. Rozejm w Strefie Gazy może runąć w każdej chwili

Nie tak to miało wyglądać. Rozejm między Izraelem i Hamasem zawisł na włosku, a obie strony znowu oskarżają się nawzajem. W niedzielę izraelskie władze zablokowały wszystkie dostawy towarów do Strefy Gazy, włącznie z tymi pierwszej potrzeby, jak żywność oraz leki.

- Ta pomoc, która dostaje się w ręce Hamasu, to nie jest pomoc humanitarna. To jedynie narzędzie, środek do tego, by kontynuować wojnę przeciwko Izraelowi. To obecnie główne źródło dochodu dla Hamasu w Gazie - wskazuje Gideon Saar, minister spraw zagranicznych Izraela.