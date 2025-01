Dwóch małych chłopców może zostać uwolnionych przez Hamas, o ile wciąż żyją. "To jak jazda kolejką górską"

Nadzieja, ale też strach i niepewność towarzyszą rodzinom zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Bliscy osób uprowadzonych przez Hamas wierzą, że zawieszenie broni wejdzie w życie i ich koszmar się skończy. W pierwszej fazie terroryści mają uwolnić 33 osoby. Według "The Times of Israel" wśród nich może znajdować się dwoje dzieci - bracia Kfir i Ariel, którzy zostali porwani z kibucu Nir Oz.

- To jak jazda kolejką górską. Nie jestem w stanie oddychać. Nie wiemy, czy nasi bliscy są na liście, czy w ogóle żyją. Nie wiemy nic. To przerażające - mówi Yosi Schnaider, krewny zakładników uprowadzonych przez Hamas.

Hamas informował o śmierci chłopców

Mieszkańcy Izraela przygotowują się na powrót zakładników

Na powrót swoich synów do domu czeka Ruth, która od momentu ich porwania angażuje się w kampanię na rzecz uwolnienia wszystkich zakładników. Ostatnie informacje, które posiada na temat swoich dzieci, pochodzą z listopada 2023 roku, kiedy to osoby uwolnione podczas krótkotrwałego zawieszenia broni przyznały, że widziały braci żywych. Według Ruth jeden z jej synów najprawdopodobniej zostanie uwolniony w najbliższym czasie, drugi - przynajmniej na razie - pozostanie w niewoli.

- Moja kuzynka jest piękną, młodą dziewczyną, która od 15 miesięcy przebywa w rękach ludzi, którzy jednego dnia dopuścili się najgorszych okrucieństw wobec kobiet. Wiemy, co Hamas zrobił 7 października. Uwolnieni zakładnicy opowiadali, co spotkało ich w niewoli. To jest moja największa obawa. Nie muszę wchodzić w szczegóły. Myślę, że każdy rozumie, co mam na myśli - mówi Ashley Waxman Bakshi, krewna zakładniczki uprowadzonej przez Hamas.