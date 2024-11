Domagały się tego USA, UE, a nawet Iran. Izrael zgodził się na zawieszenie broni z Hezbollahem

- Naciskamy tak mocno, jak możemy, by wypracować rozwiązanie dyplomatyczne - mówił Matthew Mille, rzecznik Departamentu Stany USA. - Nie ma wymówki, by nie wdrożyć zawieszenia broni. W przeciwnym razie Liban się rozpadnie - podkreślał szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josep Borrell.

Na czym będzie opierać się porozumienie?

- Nasz cel jest jasny: wypchnięcie Hezbollahu na północ od rzeki Litani, tak, by nie mógł później wróć na południowe tereny. Wyciągnęliśmy wnioski z 2006 roku - mówi Danny Dandon, ambasador Izraela przy ONZ.

Po 2006 roku Hezbollah i tak rozbudowywał swoją infrastrukturę wzdłuż granicy z Izraelem, choć rezolucja wymagała, by grupa wycofała swoich bojowników z obszaru na południe od rzeki Litani, około 30 kilometrów od tak zwanej niebieskiej linii, czyli zdemilitaryzowanej strefy utworzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która jest nieoficjalną granicą między Libanem a Izraelem.

Rezolucja nigdy nie została w pełni wdrożona, a obie strony przez lata zarzucały sobie nawzajem jej naruszenia. Ale teraz to ma się zmienić. Wdrażanie porozumienia ma być monitorowane przez większą liczbę podmiotów międzynarodowych. Wzmocnione mają także także siły pokojowe ONZ na południu Libanu, a rząd w Bejrucie zobowiązał się utrzymać Hezbollah z dala od granicy z Izraelem.

- W miarę wycofywania się Izraelczyków z tych terenów wyślemy tam dodatkowych pięć tysięcy żołnierzy. Dołączą do około pięciu tysięcy wojskowych, którzy już są na miejscu - informuje Abdallah Bou Habib, minister spraw zagranicznych z Libanu.

W zamian Izrael w ciągu 60 dni może wycofać swoje siły z Libanu, ale tym razem chce mieć też gwarancje, że jeśli Hezbollah złamie porozumienie i wróci na przygraniczne tereny, to izraelskie wojska będą miały prawo do podjęcia działań militarnych przeciwko tej grupie.

- Testem dla każdego porozumienia są nie obietnice, ale ich egzekwowanie. W przypadku Libanu jest to uniemożliwienie Hezbollahowi przesunięcia się na południe rzeki Litani i odbudowy ich sił - wskazuje minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar.

Mieszane reakcje w Izraelu, obawy Palestyńczyków

W samym Izraelu doniesienia o porozumieniu spotkały się z mieszanymi reakcjami. Itamar Ben Gvir, skrajnie prawicowy minister bezpieczeństwa narodowego nazwał je "wielkim błędem" i zmarnowaną okazją do wykorzenienia Hezbollahu. Także lokalni izraelscy politycy podkreślają, że taka umowa i tak nie zagwarantuje bezpieczeństwa blisko 60 tysiącom mieszkańców, których ewakuowano z północy kraju w związku z atakami Hezbollahu. Wątpliwości co do przestrzegania porozumienia wyrażają też sami Libańczycy.