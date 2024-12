Zmora na nieoświetlonych drogach, a wielu tragedii można uniknąć. Policja apeluje i rozdaje odblaski

Pieszy bez odblasku to kierowca bez szansy na szybką reakcję. To prawdziwa zmora na drogach, zwłaszcza o tej porze roku. Dostrzec w takich warunkach osobę w ciemnym ubraniu często graniczy z cudem. Cudem pod Olsztynem nic złego się nie stało, ale było naprawdę blisko.

Zjawa na drodze jak z koszmaru - pieszy w Olsztynie oszukał los. - Mało, że nie miał elementów odblaskowych, to również poruszał się po złej stronie drogi. Tylko ułamka sekundy brakowało, aby doszło do wypadku, prawdopodobnie ze skutkiem śmiertelnym - komentuje kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

"Nie wiem, dlaczego wszyscy ubierają się na ciemno i wychodzą na drogę"

- Bardzo mądry przepis. Ustawodawca nie wymyślił go sobie dlatego, żeby ktoś chodził na kolorowo, różowo, pomarańczowo, żółto. Tylko po to, żeby komuś to uratowało życie. Nie po to są przepisy, jak to czasami w mentalnej Polsce funkcjonuje, żeby je łamać. Są po to, żebyśmy cało, zdrowo i bezpiecznie mogli razem koegzystować - mówi Zbigniew Korytnicki, były naczelnik wydziału ruchu drogowego w Gdańsku.