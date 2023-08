Wybory coraz bliżej. Prezes PiS nasila antyniemiecką retorykę

Im bliżej wyborów, tym mocniej PiS uderza w antyniemieckie tony. Ta strategia wyborcza nie przeszkadza w porozumieniu z Berlinem w sprawie rozlokowania w Polsce niemieckich Patriotów do końca roku.

PiS nie ustaje w budowaniu antyniemieckich nastrojów. Wszystko po to, żeby nie było wątpliwości, kto "ingeruje w proces wyborczy w Polsce". - My nie chcemy ingerencji obcych krajów, obcych mocarstw, w sprawy nasze, wewnętrzne Polski. Nie chcemy, żeby Niemcy interweniowali - mówił na konferencji prasowej w Sejmie Robert Gontarz, poseł PiS.

Ta interwencja - jak twierdzi PiS - to wypowiedź Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma Obywatelska. Manfred Weber powiedział, że politycy PiS "atakują państwo prawa i wolne media", a także określił ich jako przeciwników. Zdaniem Roberta Gontarza szef EPL uznał członków PiS za wrogów.

Idąc tym tropem - jak przekonuje opozycja - w wybory w Polsce ingerowała premier Włoch, która na początku lipca w Warszawie oficjalnie poparła Prawo i Sprawiedliwość. Z kolei prezes PiS mógł ingerować w wybory w Hiszpanii, gdy oficjalnie poparł partię VOX. - Hipokryzja chociażby samego premiera Morawieckiego, który latał do Madrytu i promował skrajnych prawicowych polityków - mówi Agnieszka Pomaska, posłanka PO.

Zmienna retoryka

Niemcy i Donald Tusk dominują w kampanii PiS-u. - Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi - mówił Jarosław Kaczyński o Donaldzie Tusku.

- Demokratyczne Niemcy to jest nasz partner w Unii Europejskiej, w NATO, który nam pomaga, kiedy coś złego się dzieje na wschodzie. Nie szukajmy tam wrogów, bo walka na dwa fronty, to jest samobójstwo dla Polski - ostrzega poseł PO Sławomir Nitras. PiS to doskonale rozumie. Dlatego porozumiał się z rządem Niemiec w sprawie pozostawienia w Polsce trzech baterii Patriot, które są na wyposażeniu niemieckiej armii.