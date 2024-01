Wielki sukces polskich lekarzy. Ich operacja rekonstrukcyjna została nagrodzona

Na Bahamach, podczas corocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej, operację tę uznano za najlepszą na świecie w 2023 roku. O tytuł ubiegało się trzysta prac. Trzy znalazły się w finale. - Przedstawiane są trzy przypadki wybrane najlepszej rekonstrukcji minionego roku, więc zakwalifikowanie się w ogóle do tego turnieju to już jest bardzo duży sukces, no a wygranie to już są najwyższe laury i najwyższa nagroda - przyznaje profesor Łukasz Krakowczyk, chirurg z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Mikronaczyniowej.