"Rewolucja systemu po latach zaniechań". Miliardy złotych rocznie na obronę cywilną

Ta ustawa nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wskazuje kierunek. Czasy są takie, że innej drogi niż przygotowanie na kryzys - nie ma. Ustawa o obronie cywilnej to ma być rewolucja w ochronie bezpieczeństwa ludności. Jest co do niej polityczna zgoda.

Gdy w latach 60., w apogeum zimnej wojny, powstawał szpital w Sosnowcu, wyposażono go w schron. Nigdy nie był używany i w końcu go zasypano. Jednak czasy się zmieniają.

- Budowa szpitalnego oddziału ratunkowego z funkcją schronu jest to kolejny krok w rozwoju naszego szpitala. W jednym z największych miast województwa śląskiego taka infrastruktura powinna być - mówi Aneta Kawka z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

To na razie tylko projekt, ale szanse na jego realizację rosną. Prezydent podpisał ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Co zakłada ustawa?

- Rewolucjonizuje cały system ochrony ludności i obrony cywilnej. Po latach zaniechań i niedostrzegania tych kwestii nasz rząd uznał, przyjmując ten projekt, że sprawy ochrony ludności są sprawami absolutnie krytycznymi - mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

Ustawa zakłada, że co drugi mieszkaniec każdego miasta i co czwarty żyjący na wsi, musi mieć zagwarantowany dostęp do tymczasowego miejsca schronienia. Takiego, jak odpowiednio zaadoptowany tunel metra, piwnica czy podziemny garaż. To oznacza zmiany w prawie budowlanym.

- Nowe wymagania przewidują kwestie związane z ochroną ludności cywilnej. Między innymi mają być punkty doraźnego schronienia - wskazuje Maciej Górka, ekspert ds. rynku nieruchomości.

Straż pożarna stworzy Centralną Ewidencję Obiektów Zbiorowej Ochrony. Ciężar ich budowy, adaptacji i utrzymania spadnie na samorządy.

- My mamy sporo do zrobienia. Na to będzie potrzeba sporo pieniędzy - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Roczny budżet obrony cywilnej wyniesie nie mniej 0,3 procent PKB. W tym roku byłoby to prawie 2,5 miliarda złotych.

Już powstaje System Bezpiecznej Łączności Państwowej. W czerwcu pełnomocnikiem rządu do jego budowy został były szef ABW generał Krzysztof Bondaryk.

Ustawa porządkuje system ostrzegania. O zagrożeniach poinformują syreny. Słysząc ich trzyminutowy modulowany dźwięk należy włączyć telewizor bądź radio, gdzie zostaną podane szczegóły. Informacje dotrą do nas także poprzez alerty RCB, komunikaty w internecie i aplikację Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Skandynawia wzorem do naśladowania

Trzonem powoływanego na czas wojny Korpusu Obrony Cywilnej będą strażacy. Oni zajmą się też szkoleniem samorządowców i urzędników.

- Trzy miesiące po zajęciu stanowiska każdy będzie musiał przejść takie szkolenie. To jest bardzo dobry pomysł w kontekście zadań związanych ze zwalczaniem zagrożeń w sytuacjach kryzysowych - ocenia st. bryg. Karol Kierzkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Kosiniak-Kamysz: jesteśmy dzisiaj, żeby ogłosić kamień milowy budowania systemu obrony powietrznej

Autorzy ustawy sięgnęli po doświadczenia z Ukrainy i Skandynawii, która uchodzi za wzór w tym obszarze. Przykład - szwedzki podręcznik o tym, jak przygotować się do wojny.

- My chcemy wspólnie z panem ministrem przekazać naszym rodakom i to będzie na początku przyszłego roku, myślę, że w kwietniu będziemy z tym gotowi, podręcznik jak przygotować się na stany kryzysowe - zapowiadał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prace nad ustawą trwały ponad rok. Parlament przegłosował ją jednogłośnie.

Źródło: Fakty TVN