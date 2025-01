Wątpliwości co do legalności izby

Ostatnio wątpliwości co do legalności izby miała nawet Państwowa Komisja Wyborcza. Pojawił się zatem problem, czy decyzje izby dotyczące wyborów prezydenckich zostaną przez PKW uznane. - Wszystkim nam musi przyświecać stworzenie warunków prawnych do przeprowadzenia wyborów, co do których nikt nie będzie miał wątpliwości, co do ich legalności i prawidłowości - zaznaczył Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.