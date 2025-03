Tysiące Polek szuka odpowiedzi na pytanie, co się z nimi dzieje. "Pacjentki z menopauzą błądzą"

Tysiące Polek mogą zmagać się z podobnymi problemami. Kłopoty z pamięcią, ze snem, stany lękowe, bóle mięśni, zmęczenie - to wszystko mogą być objawy okresu przekwitania. Jak się okazuje, wiedza o tym, czym jest menopauza, jest jednak wśród nas bardzo niewielka, ale zdarza się, że i lekarze nie od razu stawiają właściwą diagnozę. Jak to naprawić?

To była niekończąca się wędrówka po gabinetach lekarskich. - Byłam u ginekologa, u laryngologa, u dermatologa - mówi Karolina Chmielewska, nasza rozmówczyni. Szukała odpowiedzi na pytanie: co się z nią dzieje. - Trudności z pamięcią, zapamiętywaniem, takie chwiejne nastroje - wymienia.

Dodatkowo suchość skóry. To problemy, z którymi zmaga się od trzech lat. Żaden lekarz nie powiedział jej, że może to być perimenopauza. To okres od pierwszych objawów nadchodzącej menopauzy do 12 miesięcy po ostatniej miesiączce.