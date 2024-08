Tadeusz Rydzyk, podobnie jak Jarosław Kaczyński, twierdzi, że "Zachód umiera"

W teorii to uroczystość religijna - 16. Dziękczynienie w Rodzinie. W wykonaniu Tadeusza Rydzyka to był wiec polityczno-światopoglądowy. Redemptorysta mówił, że Zachód umiera i pytał, czy umrze też Polska. To ta sama retoryka, którą od miesięcy słyszymy od polityków Prawa i Sprawiedliwości - w trakcie i po kampanii.

3 sierpnia odbyła się religijna uroczystość Dziękczynienie w Rodzinie. - Zachód umiera. To jest śmierć Zachodu - mówił na niej podczas swojego wystąpienia Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i TV TRWAM. Można się zastanawiać, czy to Tadeusz Rydzyk jest ideologiem Jarosława Kaczyńskiego czy odwrotnie, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o procesie rozkładu Zachodu, szczególnie Francji po otwarciu igrzysk.

- Jest to partia, która jeśli dojdzie do władzy kiedykolwiek w Polsce, będzie nas na pewno wyciągała z Unii Europejskiej, będzie nas na pewno ciągnęła na Wschód - ocenia wiceministra edukacji narodowej z Polski-2050-Trzeciej Drogi

Francja to - obok Niemiec - teraz największy straszak PiS-u i Tadeusza Rydzyka. - Do jakich szkół posyłamy dzieci? Do jakich uniwersytetów? Co tam jest? Marksizm, rewolucja francuska. To, co w Paryżu było, to do nas chcą szybko wprowadzić - mówił Tadeusz Rydzyk.

Rewolucja francuska to XVIII wiek. Cofanie Polski wcześniej wydaje się absurdalne skoro polski Kościół potrafi mówić tak: Oni będą głosowali w Sejmie nad tym, żeby się chłopy żenili. Czy to nie wstyd? Czy to nie wstyd, żeby się kobity żeniły ze sobą" - mówi Tadeusz Rydzyk.

"Ojciec Rydzyk ich dlatego broni, że sam dostał od poprzedniej władzy ponad 400 milionów złotych" TVN24

Antyniemiecka i antyunijna retoryka PiS

- Tadeusz Rydzyk i Jarosław Kaczyński są od siebie wzajemnie zależni, nie mogą bez siebie żyć i stąd też pewnie miliony - jak nie miliardy - złotych, które płynęły do kieszeni pana Rydzyka - komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

Gdy Tadeusz Rydzyk ogłasza "śmierć Zachodu", Jarosław Kaczyński proces rozkładu Zachodu, a Antoni Macierewicz ogłasza likwidację Polski - i to też nie jest wybryk, tylko powtarzana, powszechna opinia największej opozycyjnej partii. - Polska będzie po likwidacji częścią państwa Unii Europejskiej - mówi Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Prawo i Sprawiedliwość zapewnia, że nie chce polexitu, ale i wiceprezes tej partii i przede wszystkim prezes mają wrogie wobec Unii przekazy - łączone z wrogim przekazem wobec Niemiec, a nawet - skrajnie wrogim. - Co takiego w kulturze niemieckiej pozwala zwykłym ludziom, nawet z kompanii kierowania ruchem, bo i taką tu ściągnięto, dokonywać rzezi? Rzezi dzieci, kobiet, mężczyzn. Otaczać domy i po prostu mordować wszystkich. Co takiego i czy to rzeczywiście zostało w tej chwili z tej kultury całkowicie odrzucone? - pyta Jarosław Kaczyński.

- Kaczyńskiemu nigdy nie było po drodze z Zachodem. On bardziej na Wschód: Białoruś, Rosja putinowska. On tam, by się czuł znakomicie - komentuje poseł Lewicy Tomasz Trela.

Ani Jarosław Kaczyński, ani Tadeusz Rydzyk nie grzmieli na temat kultury i moralności Aleksandra Łukaszenki albo Rosji -dokonującej rzezi tuż za polską granicą.

Źródło: Fakty TVN